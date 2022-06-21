Организатор дома-убежища для жертв домашнего насилия: В день нам звонят 10 женщин
Наталья Краснослободцева отметила, что таких организаций в стране несколько, горячие линии для женщин в непростой ситуации очень востребованы.
Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева в пресс-центре НСН рассказала о востребованности горячей линии для женщин, которые попали в сложную ситуацию.
«Напрямую это связано с тем, какая узнаваемость у организации. У нас в день звонков до десяти, где-то это три минуты, иногда час разговора. Каждый сам решает, много это или мало, но мы не одна такая организация. Не всегда это насилие, иногда звонят с просьбами, вопросами», - отметила она.
Женские тюрьмы переполнены, так как женщины зачастую вынуждены применять силу, чтобы защититься от тирана, заявила ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
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