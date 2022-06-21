Организатор дома-убежища для женщин рассказала, как помогают жертвам насилия
Наталья Краснослободцева подчеркнула, что главное для женщин в непростой ситуации безопасность и поддержка – юридическая, психологическая и финансовая.
Женщины, которые обращаются в дома-убежища, получают всю необходимую поддержку, но это происходит добровольно, заявила организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева в пресс-центре НСН.
«Первое – это убежище, она может успокоиться, спать спокойно и быть уверенной, что никто за волосы ее не поднимет с кровати. Первое – это безопасность, это самое главное, также мы соблюдаем анонимность. Второе – это уже как она готова будет действовать. Чаще всего женщина приходит к пониманию, что нужен развод. Но мы не подталкиваем к этому, это всегда в диалоге с ней. Юридическая поддержка, психологическая поддержка, также экономическая поддержка. 99% из тех, кто обращается, у них нет средств. Это всегда женщины с детьми, с ними тоже ведется необходимая работа. Наша задача – чтобы на уровне судьбы этой женщины насилие закончилось», - рассказала она.
Женские тюрьмы переполнены, так как женщины зачастую вынуждены применять силу, чтобы защититься от тирана, заявила ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
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