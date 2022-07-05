«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жара

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Интерфакс».

То в жар, то в холод: Какой будет погода на экватор лета?

Режим объявляют уже третий день подряд. В столичном регионе ожидается подъем температуры до 32 градусов во вторник.

Между тем, по прогнозу, во второй половине дня могут быть дожди, которые могут остудить раскаленный город.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москва
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