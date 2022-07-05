«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жара
5 июля 202200:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Интерфакс».
Режим объявляют уже третий день подряд. В столичном регионе ожидается подъем температуры до 32 градусов во вторник.
Между тем, по прогнозу, во второй половине дня могут быть дожди, которые могут остудить раскаленный город.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru