Опять 149-е? В СЖР усомнились в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ»

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что его скептическое отношение к индексу «Репортёров без границ» не поменялось - так же, как не изменилось и место России в этом рейтинге.

«До сих пор нет чёткого ответа на вопрос, по каким критериям формируется рейтинг, что лежит в его основе, какова формула, из-за которой Россия находится на 149-м месте, а выше оказываются некоторые государства Ближнего Востока, в которых журналистам попросту отрезают головы в дипломатических представительствах, или ряд других стран, где журналисты сидят по тюрьмам. Нет понимания, как формируется этот рейтинг, нет понимания, кто стоит за его формированием, за субсидиями, выделяемыми организации, которая его готовит. Вопросов больше, чем ответов.

С моей точки зрения, относиться к нему надо так: от перестановки слагаемых сумма не изменяется. 149-е место будет, 150-е, или мы совершим рывок и вдруг займём 120-е место в этом рейтинге «Репортёров без границ» - к реальной ситуации со свободой слова не только в России, но и в прочих странах мира этот рейтинг имеет очень отдалённое, опосредованное отношение», - считает Шафир.

Свою позицию в индексе по сравнению с 2019 годом улучшила Украина (96-е место, +6 строчек), Белоруссия остаётся на 153-м месте. Ещё ниже располагаются Турция и Саудовская Аравия — на 154-м и 170-м местах соответственно. Именно в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда. Позиции обеих стран в списке «Репортёров без границ» несколько улучшились по сравнению с прошлым годом.

По словам Шафира, есть вопросы и к другим подобным рейтингам — например тем, что составляют Международный институт прессы и базирующийся в США Комитет защиты журналистов (CPJ).

«Для нас, для Союза журналистов, ключевым вопросом является не позиция, не рейтинг, кто и где кого обогнал. Для нас самый трагический и важный список - список журналистов, которые каждый год гибнут, попадают в тюрьму, которые каждый год испытывают на себе акты цензуры, давление властей. Список журналистов, которых арестовывают. Этот перечень по всему миру ведёт Международная федерация журналистов, в которую мы входим. В этом списке, к счастью, никто ни с кем не состязается: он фиксирует проблемы, которые испытывает наша профессия во всем мире. А свобода слова от профессии неотделима. Если журналист живёт и работает в условиях террора, бедности, если на него оказывается давление, если его бросают в тюрьму и пытаются убить — вот это и есть атака на свободу слова. От этого мы и отталкиваемся в своей работе», - разъяснил позицию секретарь Союза журналистов.

Согласно информации на сайте «Репортёров без границ», при составлении индекса свободы слова учитываются семь критериев: плюрализм мнений, степень независимости СМИ, «атмосфера и самоцензура», законодательство, прозрачность институтов, уровень злоупотреблений и случаев насилия, качество медийной инфраструктуры. Организация собирает данные методом онлайн-анкетирования: юристам, социологам и сотрудникам СМИ предлагают ответить на 87 вопросов.

