Опубликованы секретные документы об освобождении Севастополя

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году: оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии.

Минобороны впервые публикует снимки улиц Севастополя, которые помогут оценить масштаб разрушений, пишут argumenti.ru.

Севастополь находился под контролем противника почти два года. 7 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта (генерал армии Ф.И. Толбухин) начали штурм немецких оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 9 мая освободили город. 12 мая от остатков немецких войск был очищен мыс Херсонес. Приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года №20 Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были названы городами-героями.

