Опубликовано видео допроса четвертого сбежавшего из ИВС в Истре

На снятых СК кадрах мужчина называет свои имя и фамилию, и на вопрос о причине задержания отвечает «из-за побега». Вскоре задержанного этапируют в СИЗО.

Напомним, о побеге пяти заключенных из ИВС в Истре стало известно 6 августа. Двоих беглецов обнаружили 11 августа на съемной квартире в Подольске, днем позже правоохранителям сдался еще один. Самый опасный из сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката — пока остается на свободе.

По данным следствия, сбежать преступникам помогли два сотрудника изолятора: они оставили открытыми двери камер и ушли спать, отключив видеонаблюдение. Сотрудники ИВС арестованы, из обвиняют в превышении должностных полномочий.

