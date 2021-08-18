Опубликовано видео допроса четвертого сбежавшего из ИВС в Истре
Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса четвертого из пяти преступников, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре в начале августа.
Ранее стало известно, что беглеца Александра Бутнару задержали в одном из поселков Новгородской области.
На снятых СК кадрах мужчина называет свои имя и фамилию, и на вопрос о причине задержания отвечает «из-за побега». Вскоре задержанного этапируют в СИЗО.
Напомним, о побеге пяти заключенных из ИВС в Истре стало известно 6 августа. Двоих беглецов обнаружили 11 августа на съемной квартире в Подольске, днем позже правоохранителям сдался еще один. Самый опасный из сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката — пока остается на свободе.
По данным следствия, сбежать преступникам помогли два сотрудника изолятора: они оставили открытыми двери камер и ушли спать, отключив видеонаблюдение. Сотрудники ИВС арестованы, из обвиняют в превышении должностных полномочий.
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