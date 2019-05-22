Опубликовано видео антитеррористической операции под Владимиром

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации были убиты два бандита. На предложение правоохранителей сдаться засевшие в одном из частных домов боевики открыли огонь, сообщает РЕН ТВ.

В НАК сообщили, что личности бандитов предварительно установлены. Они были членами одной из террористических организаций и готовили теракт в одном из людных мест. В доме было найдено оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература, пишет «Газета.ру».

