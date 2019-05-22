Опубликовано видео антитеррористической операции под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео спецоперации по захвату боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации были убиты два бандита. На предложение правоохранителей сдаться засевшие в одном из частных домов боевики открыли огонь, сообщает РЕН ТВ.
В НАК сообщили, что личности бандитов предварительно установлены. Они были членами одной из террористических организаций и готовили теракт в одном из людных мест. В доме было найдено оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература, пишет «Газета.ру».
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