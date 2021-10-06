Опрос: сбой сервисов Facebook помешал работе каждого шестого россиянина
Сбои в работе служб Facebook помешали работе каждого шестого трудоспособного гражданина России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob.
Эксперты опросили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, которые пользуются соцсетями и мессенджерами.
Как выяснили специалисты, 68% россиян заметили сложности в работе мессенджеров и популярных социальных сетей. При этом каждый девятый опрошенный был рад сбою в работе сервисов.
Как отмечали респонденты, на фоне неполадок им не хватало общения в WhatsApp (60%) и Instagram (29%). По словам 17% опрошенных, сбой помешал им выполнять рабочие задачи. При этом технические неполадки никак не отразились на работе 76% респондентов.
Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова заявила, что сбой в работе сервисов Facebook стоил российской экономике около 70 млн рублей в час и косвенно отразился на всей инфраструктуре интернета, пишет РИА ФАН.
Напомним, о масштабном сбое в работе Facebook стало известно 4 октября. Соцсеть, а также Instagram, WhatsApp и ряд других приложений на несколько часов оказались недоступны для пользователей. В компании заявили, что причиной сбоя стало изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, отмечает телеканал «360».
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