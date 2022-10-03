Опрос: россияне сэкономят в этом году на подарках учителям

На подарки ко Дню учителя россияне в этом году потратят меньше, чем год назад, об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.

В среднем подарок педагогу обойдется родительским коллективам в 3000 рублей — это на 200 рублей меньше, чем года назад. Больше всего готовы потратить в Москве – 3,5 тысячи рублей, при этом год назад на подарок тратили 4 тысячи. В Санкт-Петербурге подарок обойдет в 3000 рублей, Екатеринбурге – 2600. Меньше всего потратят — в Волгограде, Уфе и Омске: по 2000 рублей.

Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты, на третьем — конфеты, чайные или кофейные наборы.

Ранее россияне рассказали, что их раздражают курение и шум соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

