Опрос: Россияне готовы заплатить за визит к платному врачу 636 рублей
Россияне готовы заплатить за визит к платному врачу в среднем 636 рублей, следует из совместного исследования компании «Ингосстрах» и Финансового университета при правительстве РФ.
Так, наиболее популярными среди россиян (72,6%) оказались бесплатные услуги государственных поликлиник. При этом 47,9% жителей страны обращаются за платными медицинскими услугами в частные поликлиники, а 14,1% приходят в государственные учреждения, но за платными услугами.
Выяснилось, что 11,7% россиян имеют полисы ДМС, приобретенные за счет работодателя или личных средств. При самостоятельной покупке россияне закладывают стоимость в 11,3 тысячи рублей в год на человека. Среди получателей услуг по ДМС полностью или в основном довольны ими более 91%.
В частных учреждениях россияне чаще всего оплачивают анализы и различные исследования (41,1%), 13% обращаются к стоматологам, 8% - к неврологу, еще 5,5% чаще всего приходят на консультацию терапевта. Особенно популярны полисы в Санкт-Петербурге (22%) и Кемерово (17%), а также в Москве, Нижнем Новгороде и Самаре (по 15%).
В «Ингосстрахе», в свою очередь, рассказали о современных форматах полисов ДМС, благодаря которым можно посещать поликлиники без очередей.
«С учетом того, что онлайн-режим стал привычным для многих россиян, застрахованные по ДМС могут обратиться в “Виртуальную клинику”, где получат консультацию врача онлайн, расшифровку анализов и комментарии специалистов, не покидая дом», — отметила директор департамента медицинского страхования компании Анастасия Скурихина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru