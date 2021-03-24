Опрос: половина россиян признались в выгорании на работе
Каждый второй из опрошенных россиян оказался в состоянии эмоционального выгорания после 2020 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом».
В ходе опроса посредством чат-бота специалисты исследовали состояние 2,5 тысячи работников со всей страны. Респондентам предлагался тест, в котором используется в том числе методика доктора психологических наук, профессора Виктора Бойко, определяющая три фазы эмоционального выгорания. В первой фазе — напряжение — человек испытывает усталость, вторая (резистенция) отличается появлением защитных реакций, а во время третьей (истощения) ухудшается физическое состояние и действия становятся автоматическими.
Как отмечают авторы исследования, 50% опрошенных испытывали постоянное напряжение, 62% — резистенцию, 47% респондентов признались в истощении.
Кроме того, каждый второй опрошенный испытывает тревогу на работе, 48% стали эмоционально бесчувственными из-за переутомления, и еще 45% участников исследования рассказали о личностном отчуждении. Часть опрошенных россиян (31%) призналась в ухудшении самочувствия, в частности, головных болях, давлении и проблемах со сном.
При этом 80% респондентов в разной степени довольны своей профессиональной деятельностью, 50% опрошенных скорее не ощущают себя «загнанными в тупик», а 40% не наблюдали психосоматических нарушений.
Кроме того, участники исследования оценили свой уровень стресса: 58% заявили о среднем уровне, 37% — о низком, 5% — о высоком.
На средний или высокий уровень стресса чаще других жаловались Сотрудники креативной индустрии, медиа, сфер страхования и здравоохранения, банковской, гостиничной отраслей чаще всего жаловались на средний или высокий уровень стресса. При этом работники промышленности, машиностроения и строительной отрасли сообщали о низком уровне напряжения.
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