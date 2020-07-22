Опрос: Половина россиян довольна своей жизнью

Практически каждого второго россиянина (47%) устраивает жизнь, которую он ведёт, свидетельствуют результаты июньского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ещё 29% респондентов заявили, что их жизнь отчасти устраивает, а отчасти – нет. 23% отмечали неудовлетворённость своей жизнью.

В целом индекс удовлетворённости жизнью в июне оказался на шесть пунктов выше, чем в мае – он сравнялся с показателем начала года, говорится в исследовании. Подрос и индекс экономического положения – он на 4 пункта выше, чем в конце весны. В июне текущее экономическое положение в России признавали хорошим 9% опрошенных, 42% считали плохим, а 44% давали средние оценки.

