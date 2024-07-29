Опрос: Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности
Каждый девятый россиянин, состоявший в семейных отношениях, признался в неверности супругу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса SuperJob.
Исследование проводилось 27 июня-25 июля среди экономически активных граждан в возрасте от 18 лет. Эксперты опросили три тысячи респондентов в 525 населенных пунктах всех федеральных округов.
«Мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и семь процентов соответственно», — выяснили исследователи.
Респонденты объясняли измены семейными проблемами (14%), жаждой новых впечатлений (12%), влюбленностью или физиологией (по 9%).
Кроме того, большинство опрошенных заявили, что отношения с изменщиком необходимо разрывать: так считают 76% россиян. В этом однозначно уверены 39% респондентов, еще 37% «скорее уверены».
Между тем специалисты составили рейтинг самых верных знаков зодиака, пишет 360.ru. Список возглавили представители знаков Тельца, Козерога и Девы. При этом самыми легкомысленными назвали Скорпионов и Близнецов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru