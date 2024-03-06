Опрос: Йога стала самым популярным спортом у женщин
В России самым популярным видом спорта у женщин стала йога и схожие виды физической активности, такие как пилатес, калланетика и стретчинг. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявили 25% россиян.
Издание ссылается на исследование Regions Development, согласно которому 20% занимающихся тренировками россиянок предпочитают фитнес (аэробику, шейпинг, джампинг). ТОП-3 замкнула легкая атлетика - бег, ходьбу и прыжки выбирали 14% женщин.
Также в список попали танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовой спорт (3%), лыжный спорт (2%), стрельба (1%).
По данным исследователей, в целом 78% респонденток ответили, что занимаются спортом, 34% из них делают это 2-3 раза в неделю. Всего 8% россиянок занимаются спортом «по настроению».
Ранее фитнес-тренер Марина Шляхтина заявила, что для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru