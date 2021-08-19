Опрос: Большинство россиян посещают рестораны и бары лишь по особым случаям

74% опрошенных россиян посещают рестораны и бары только по особым случаям и праздникам. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией Rambler&Co. Также выяснилось, что 15% респондентов посещают такие заведения несколько раз в месяц для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, еще 6% едят в ресторанах ежедневно, пишет ТАСС.

Также почти половина опрошенных рассказали о том, что посещают рестораны для встреч с друзьями, родными или коллегами. 22% ходят туда для смены обстановки. Столько же респондентов хотят вкусно поесть, 4% выбирают бары и рестораны в качестве места для свидания.

Кроме того, аналитики выяснили, что сумму в 1,5-2 тыс. рублей приемлемой для похода в ресторан считают почти 40% респондентов.