Опрос: Большинство россиян посещают рестораны и бары лишь по особым случаям

74% опрошенных россиян посещают рестораны и бары только по особым случаям и праздникам. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией Rambler&Co. Также выяснилось, что 15% респондентов посещают такие заведения несколько раз в месяц для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, еще 6% едят в ресторанах ежедневно, пишет ТАСС.

Также почти половина опрошенных рассказали о том, что посещают рестораны для встреч с друзьями, родными или коллегами. 22% ходят туда для смены обстановки. Столько же респондентов хотят вкусно поесть, 4% выбирают бары и рестораны в качестве места для свидания.

Кроме того, аналитики выяснили, что сумму в 1,5-2 тыс. рублей приемлемой для похода в ресторан считают почти 40% респондентов.

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Между тем, у столичных рестораторов после отмены ношения перчаток больше не осталось серьезных проблем, связанных с COVID-19, однако отбить потери до конца года не получится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Это связано с существенным улучшением ситуации с коронавирусом в столице, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
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