Опрос: 7% работающих россиян не брали отпуск более двух лет

Более двух лет не были в отпусках 7% работающих россиян, еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, следует из опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуска 12% и 4% соответственно.

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Также сообщается, что большинство россиян (81%) несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания основного времени работы.

Ещё 71% респондентов заявили, что работают и в выходные дни. При этом постоянно это делают 22% опрошенных. Кроме того, 27% россиян продолжают работать даже находясь в отпуске, рассказали аналитики «Зарплата.ру», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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