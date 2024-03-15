Опрос: 7% работающих россиян не брали отпуск более двух лет

Более 1,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента уже к 12:00

Вылившая краску в урну для голосования на УИК в Москве девушка задержана

Москва помогла технологическому бизнесу привлечь более 9,5 млрд рублей

Беспилотный трамвай запустят в Москве во второй половине года

Перелётные птицы начали возвращаться в Подмосковье после зимовки