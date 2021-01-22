Опрос: 55% россиян скорее доверяют Путину
Более половины россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
В ходе телефонного интервью 55% процентов респондентов отметили, что «скорее доверяют» Путину. При этом 33% респондентов скорее не доверяют главе государства, затруднились ответить 13% опрошенных.
Кроме того, 61% участников исследования оценили работу президента на своём посту как «скорее хорошую». За вариант «скорее плохо» высказались 25% респондентов, 14% затруднились ответить.
Опрос «ФОМнибус» проводился с 15 по 17 января среди полутора тысяч респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Письмо Гребенщикова с жалобой на цензуру выставили во дворце
- Солист группы «Руки Вверх!» примерил розовое платье
- СК РФ возбудил дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на акцию 23 января
- «Вскрывать вены не буду». Навальный в СИЗО сравнил себя с космонавтом
- Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru