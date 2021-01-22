Опрос: 55% россиян скорее доверяют Путину

Более половины россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В ходе телефонного интервью 55% процентов респондентов отметили, что «скорее доверяют» Путину. При этом 33% респондентов скорее не доверяют главе государства, затруднились ответить 13% опрошенных.

Кроме того, 61% участников исследования оценили работу президента на своём посту как «скорее хорошую». За вариант «скорее плохо» высказались 25% респондентов, 14% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 15 по 17 января среди полутора тысяч респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

