Опрос: 41% россиян назвали Россию лучшей страной для жизни

Более 40% граждан РФ выбрали бы Россию при возможности выбрать для жизни любую страну мира. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса компании SuperJob.

Так, Россию предпочли бы 41% граждан. В 2010 году такой выбор сделали всего 23% опрошенных, отмечает Газета.ру.

Кроме того, 7% респондентов выбрали бы для жизни США, по 4% опрошенных — Канаду, Италию и Швейцарию. Также россияне называли Германию, Австралию, Испанию, Францию и другие страны.

Специалисты SuperJob провели исследование среди трех тысяч россиян из 522 населенных пунктов, отмечает Ura.ru.

