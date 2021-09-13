Опрос: 41% россиян назвали Россию лучшей страной для жизни
Более 40% граждан РФ выбрали бы Россию при возможности выбрать для жизни любую страну мира. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса компании SuperJob.
Так, Россию предпочли бы 41% граждан. В 2010 году такой выбор сделали всего 23% опрошенных, отмечает Газета.ру.
Кроме того, 7% респондентов выбрали бы для жизни США, по 4% опрошенных — Канаду, Италию и Швейцарию. Также россияне называли Германию, Австралию, Испанию, Францию и другие страны.
Специалисты SuperJob провели исследование среди трех тысяч россиян из 522 населенных пунктов, отмечает Ura.ru.
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