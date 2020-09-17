Опрос: 40% россиян выступили за захоронение Ленина

Больше трети россиян считают, что тело вождя революции Владимира Ленина нужно как можно скорее предать земле. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса Superjob, в котором поучаствовали 1,6 тысячи респондентов.

Так, за захоронение Ленина высказались 40% опрошенных. 17% считают, что Ленина следует захоронить лишь тогда, когда уйдёт поколение, для которого он дорог. Ещё 22% предлагают оставить тело революционера в мавзолее.

Ранее Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования мавзолея Владимира Ленина. Как объяснил президент Союза Николай Шумаков, Ленина «когда-то всё равно захоронят», и встанет вопрос, что делать с мавзолеем, передаёт РЕН ТВ. По мнению главы Союза архитекторов, этот вопрос можно решить заранее.

