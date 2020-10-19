Определён размер штрафа за шум в ночное время

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сохранил в новом КоАП штраф за нарушение тишины в ночное время, сообщает ТАСС.

Первый зампред комитета Ирина Рукавишникова рассказала, что за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 до 07:00 часов, в том числе в жилых помещениях, в проекте нового кодекса предусмотрен штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

По словам Рукавишниковой, исключение составят действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, неотложные работы по обеспечению личной и общественной безопасности граждан.

Кроме этого, под статью не попадают зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, разрешённые федеральными или местными властями, а также действия, совершаемые при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Рукавишникова отметила, что нарушение тишины и покоя ночью является очень распространенным правонарушением, наказание за которое предложили ввести регионы РФ, где в настоящее время «наводить порядок в данном вопросе некому».

Проект нового КоАП РФ был впервые опубликован Минюстом в конце января 2020 году. Документ подвергли резкой критике за кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к ответственности.

