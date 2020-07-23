Определились победители онлайн-квеста «Следуй за Лидером»
Сообщество победителей конкурса «Лидеры России», клуб «Эльбрус», подвёл итоги онлайн-квеста для школьников и студентов «Следуй за Лидером». Имена победителей назвал телеведущий, участник команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов.
Как сообщают организаторы квеста, в пилотном формате он проводился для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области.
Победителями стали школьники Владимир Печкин, Владислав Коваленко и Лариса Коваленко, студентки Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Марина Николаева и Алия Гиниятуллина, студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии из Ростова-на-Дону Медея Шатиришвили, а также участники тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анастасия Купцова, Кира Бублий, Злата Наумова, Светлана Васильева, Денис Юдин, Дарина Нам, Мария Глоба, Софья Карманова и Дарья Макарова.
Квест был построен на трех проектах Клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава». Его участники получили возможность отработать лидерские навыки, научиться управлять своими финансами и воссоздать истории своей семьи по фронтовым письмам. Спикерами проекта выступили победители конкурса «Лидеры России».
Как отмечают в клубе «Эльбрус», в дальнейшем планируется масштабирование квеста на всех школьников и студентов страны.
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