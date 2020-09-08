Определены победители конкурса «Лидеры России 2020»

По итогам двух дней суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» - победителями признаны 106 человек вместо 100, рассказал участвовавший в церемонии награждения первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Для нас принципиальная история – это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось», - отметил он. Как выяснилось, отличие по баллам между теми, кто во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, оказалось незначительным, у многих были одинаковые оценки.

Победители представляют в общей сложности 32 региона России из всех федеральных округов. Больше всего победителей из Москвы (34), Санкт-Петербурга (13), Ростовской области и Ставрополья (по 5). 95 финалистов получили награды в основном конкурсе, шесть – в специализации «Финансы и технологии», три – в специализации «Наука», два – в специализации «Здравоохранение».

На сферу образования приходится 12% победителей, на сферу информационных технологий, банки и страхование – по 11%. Среди победителей 75% мужчин и 25% женщин, отмечают организаторы конкурса.

Победители получат в наставники на один год одного из 96 ведущих управленцев России – топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Все суперфиналисты получили грант в миллион рублей на обучение в любом российском вузе.

