Определены четыре наставника шоу «Голос 60+»
Первый канал назвал имена четырех звезд российской эстрады, которые выступят наставниками участников нового сезона музыкального шоу «Голос 60+». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, отбирать претендентов и собирать свои команды во втором сезоне будут Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Таким образом, в команде появилось два новый наставника – Боярский и Валерия.
Отмечается, что через несколько дней Первый канал озвучит имена наставников восьмого сезона основного «Голоса».
Напомним, первый сезон «Голос 60+» выиграла Лидия Музалёва из команды Пелагеи.
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