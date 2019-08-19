Определены четыре наставника шоу «Голос 60+»

Первый канал назвал имена четырех звезд российской эстрады, которые выступят наставниками участников нового сезона музыкального шоу «Голос 60+». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, отбирать претендентов и собирать свои команды во втором сезоне будут Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Таким образом, в команде появилось два новый наставника – Боярский и Валерия.

Отмечается, что через несколько дней Первый канал озвучит имена наставников восьмого сезона основного «Голоса».

Напомним, первый сезон «Голос 60+» выиграла Лидия Музалёва из команды Пелагеи.



