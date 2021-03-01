Оплата картой «Тройка» появилась еще в 400 автобусах Подмосковья

Более 400 автобусов Московской области с 1 марта начали принимать оплату проезда транспортной картой «Тройка», сообщает «Радио 1».

Новый способ оплаты доступен на 100 пригородных маршрутах, выполняющих пассажирские перевозки внутри 22 городских округов Подмосковья.

«С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой "Тройка" ещё в 400 автобусах Мострансавто. Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тыс автобусах областного перевозчика», — отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Кроме того, вице-губернатор сообщил, что власти планируют увеличить число автобусных маршрутов в области, принимающих «Тройку».

«Следующим шагом станет возможность оплаты картой "Тройка" в остальных автобусах Мострансавто, а после – на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков», – добавил Тресков.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов уверен, что возможность использования одной карты для оплаты проезда в общественном транспорте столицы и области сделает поездки в этих двух регионах еще удобнее.

«Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность: ежедневно тысячи пассажиров используют "Тройку". С начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье», — уточнил заммэра.

Как пояснил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых, благодаря развитой инфраструктуре безналичная оплата проезда транспортной или банковской картой стала наиболее востребованным способом для пассажиров Подмосковья.

«Сбер уделяет повышенное внимание развитию инновационных и комплексных решений, которые позволяют повысить удобство и доступность безналичных технологий, в частности – в сфере общественного транспорта», — добавил Малых.

Городской тариф на проезд по карте «Тройка» и банковской карте в автобусах Московской области составляет 37 рублей. Стоимость проезда на коммерческих маршрутах устанавливается перевозчиком.

Список маршрутов, где с 1 марта запущена оплата проезда картой «Тройка», доступен на сайте подмосковного Минтранса и на Едином транспортном портале.

