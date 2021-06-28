Операторов связи считают загрязнителями природы
Операторов связи назвали загрязнителями природы. Эксперты считают, что их отрицательное влияние на окружающую среду через 10 лет будет сильнее, чем в строительной отрасли. Об этом сообщается в аналитическом отчёте BCG, который есть в распоряжении РБК. Из-за распространения COVID-19 операторы связи во всём мире увеличили объём выбросов СО2 до 4%. Эксперты уверены, что это связано с увеличением спроса на цифровые коммуникации из-за массового перехода на удаленку.
По информации исследователей, сейчас максимальная доля в общем объёме выбросов СО2 у компаний, которые производят еду (около 25%), дальше идут представители строительные отрасли (меньше 10%) и индустрии моды (менее 5%).
Ранее стало известно, что в атмосфере Земли "зашкаливает" содержание углекислого газа.
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