Оператора одного из петербургских телеканалов нашли мертвым

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В США не поддержали идею Зеленcкого о новом формате переговоров

Аналитик: Скидки на газ для Молдавии невыгодны России

«Алиготе» против ЛГБТ. Грузинские виноделы потребовали извинений от директора телеканала «Рустави-2»

Украина отказала в регистрации российским наблюдателям от ОБСЕ

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Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом «78» и работавшего в ток-шоу «Открытая студия», обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, сообщает ТАСС.

Директору канала и его подчиненному предлагают перенаправить фонтан красноречия

Нецензурными заявлениями о вине Ника Гварамия оскорбил всю Грузию, - считают участники митинга

Грузинские виноделы потребовали извинений от директора телеканала «Рустави-2» Нецензурными заявлениями о вине Ника Гварамия оскорбил всю Грузию, - считают участники митинга Директору канала и его подчиненному предлагают перенаправить фонтан красноречия

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