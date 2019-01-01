Общество
Причиной смерти могло стать ранение в голову. Обстоятельства выясняются.
Оператора одного из петербургских телеканалов нашли мертвым
12 июля23:45
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом «78» и работавшего в ток-шоу «Открытая студия», обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной, сообщает ТАСС.
Причиной смерти могло стать ранение в голову. Обстоятельства выясняются.
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ФОТО: pixabay.com
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