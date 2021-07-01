Оперативность спасательной службы Москвы выросла за счёт новых технологий

Оперативность пожарно-спасательной службы Москвы существенно повысилась за последние годы, благодаря внедрению комплексной информационной системы мониторинга и управления. Она позволила автоматизировать процесс управления и высылки подразделений. Об этом рассказал на Московском урбанистическом форуме руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Юрий Акимов.

«Высылка сил проводится автоматически, без вмешательства диспетчеров. Поступает сигнал на диспетчерский пункт, с диспетчерского пункта уходит в пожарное подразделение и подразделения выезжают. Этими силами и средствами можно управлять и в пути движения и в момент реагирования, перераспределять их. Благодаря этой системе, время высылки подразделений сократилось на 29 процентов, на 31 процент сократилось время прибытия того или иного пожарного или спасательного подразделения к месту события. Общее время реагирования на происшествия сократилось на 16%. Согласно мировым показателям, это хорошая цифра», - подчеркнул Акимов.

Оператор может видеть место происшествия на карте с ближайших камер видеонаблюдения, отслеживать пути следования техники через систему ГЛОНАСС, выстраивать оптимальный маршрут с учетом загруженности дорог. Экстренное реагирование на вызовы граждан в круглосуточном режиме обеспечивается системой вызова по единому номеру «112», в том числе на пяти иностранных языках, отметил глава департамента:

«Передача экстренной информации происходит автоматически и одновременно во все службы карточкой вместо последовательного обзвона экстренных служб. Начиная с момента создания в 2012 году, количество вызовов по единому номеру «112» возросло более чем в 30 раз и в 2020 году составило уже более 2,8 млн».

На сегодняшний день в систему обеспечения пожарной безопасности и охраны жизни москвичей входят противопожарная служба, аварийно-спасательная служба и специальное авиационное подразделение в количестве 64 подразделений, общей численностью более 3000 пожарных и спасателей.

На оснащении находится около 1200 единиц пожарно-спасательной техники, при этом доля современной высокотехнологичной пожарно-спасательной техники составляет 87%. Она приобретается с учетом специфики города – для тушения пожаров в тоннелях, высотных зданиях, в условиях плотной городской застройки и обладает зачастую уникальными показателями.

Согласно данным международного журнала «CTIF международная ассоциация пожарных и спасательных служб» Москва занимает лидирующую позицию по показателям обеспечения пожарной безопасности среди крупнейших городов России, а также имеет наименьшие показатели по количеству пожаров за последние 5 лет среди таких городов мира, как Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Рим.

