Опасный эксперимент: Три ребенка пострадали в лагере под Тулой
19 августа 202402:35
В деревне Колодезное под Тулой воспитанники детского лагеря «Солнечный» получили травмы, сообщают «Известия».
Это произошло в результате взрыва при проведении химического эксперимента. Пострадали трое детей и один взрослый. Один из воспитанников доставлен в больницу с ампутацией пальца. У других ожоги и осколочные ранения.
Ранее в Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Опасный эксперимент: Три ребенка пострадали в лагере под Тулой
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru