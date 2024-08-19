Опасный эксперимент: Три ребенка пострадали в лагере под Тулой

В деревне Колодезное под Тулой воспитанники детского лагеря «Солнечный» получили травмы, сообщают «Известия».

Это произошло в результате взрыва при проведении химического эксперимента. Пострадали трое детей и один взрослый. Один из воспитанников доставлен в больницу с ампутацией пальца. У других ожоги и осколочные ранения.

Ранее в Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

