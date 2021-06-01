«Опасности сохраняются». Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно выходит из сложной ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

На встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава», которая прошла в режиме видеоконференции, российский лидер отметил, что опасности, связанные с эпидемией, сохраняются.

«Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог ещё по этому поводу достаточно», - подчеркнул глава государства.

Путин выразил сожаление, что эпидобстановка не позволяет очно встретиться с людьми, которые удостоились высокой государственной награды. Однако, по его словам, путешествие через всю страну всё ещё является неоправданным риском, особенно для больших семей.

Ранее президент России высказался против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает RT. Путин отметил, что люди должны сами осознать необходимость прививки.

