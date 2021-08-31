ОП Москвы: К корпусу наблюдателей за выборами присоединились 15 тыс человек

Уже 15 тысяч жителей российской столицы присоединились к корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы. Информация об этом размещена на её официальном сайте.

Статистику прокомментировал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в мегаполисе Алексей Венедиктов. По его словам, такое число позволит не только «закрыть» наблюдателями все избирательные участки города, но также создать резерв на тот случай, если кто-то не сможет присутствовать по тем или иным причинам.

Среди наблюдателей более половины (54,4%) – молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. 23,3% корпуса составляют люди 35 – 50 лет, старше - 22,3%. Опыт работы наблюдателем имеют 45% зарегистрированных.

В этом году наблюдатели проходят обучение по обновленной программе, состоящей из онлайн и очных занятий. Решено отказаться от формата академических лекций в пользу интерактивности. Занятия проходят в мини-группах в формате дискуссий, ролевых игр и тренингов. Наставниками выступают преподаватели национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского университета управления.

Наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке Москвы в дни выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино 17, 18 и 19 сентября.

В столице продолжается регистрация на дистанционное электронное голосование до конца суток 13 сентября. Уже подано более миллиона заявлений. Для этого надо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке: mos.ru/pgu/ru/app/cikrf/087901/#step_1.

