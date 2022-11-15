ОП анонсировала просветительские проекты
Реализацию просветительских проектов «Донбасс – сердце России» и «Русский Азов» в 2023 году анонсировали на расширенном заседании комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Оно прошло во вторник, 15 ноября, в московском Манеже.
Первая выставка запланирована совместно с Музеем современной истории России, вторая пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова отметила важность распространения по всей стране проектов подобных экспозиции «Украина. На переломах эпох», которая проходит в Манеже. По ее мнению, выставка «позволяет оценить и понять те процессы, которые сейчас происходят».
Член Общественной палаты РФ, директор исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин также рассказал о просветительских спецпроектах в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.
Выставка «Украина. На переломах эпох» проходит в Манеже до 24 ноября. Экспозиция занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса. Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до сегодняшних событий.
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