ООН заметила увеличение численности населения России
Население России в этом году выросло на два миллиона человек по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН. В прошлом году, по данным ООН, оно составляло 143,0 миллиона человек, в этом – уже 145,9 миллиона.
Как отмечает РИА Новости, цифры ООН расходились с подсчётами Росстата, который оценивал численность населения к концу 2019 года в 146,8 миллиона человек, а по данным на 1 июня 2020 года – в 146,6 миллиона человек.
Эксперт из РЭУ им. Плеханова Елена Егорова в беседе с агентством высказала предположение, что «прирост» населения связан с новой методикой подсчёта. Вероятно, ООН стала считать россиянами жителей Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru