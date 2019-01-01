ООН представит справку о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку о трагедии, которая произошла пять лет назад 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Сегодня, 2 мая, в день пятилетней годовщины трагедии мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку «Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе». Сообщается, что в документе будет представлен детальный разбор событий, а также анализ расследований, которые проводились правоохранительными органами. Ожидается, что справка может придать новый импульс расследованию трагедии.
Уточняется, что расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности до сих пор никто не привлечен.
Ранее главный редактор онлайн издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал НСН, что в самой Одессе от расследования трагедии в Доме профсоюзов ничего не ждут, поскольку виновные чиновникам и так известны.
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