Общество

ООН представит справку о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

2 мая13:05

Мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку о трагедии, которая произошла пять лет назад 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

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Сегодня, 2 мая, в день пятилетней годовщины трагедии мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку «Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе». Сообщается, что в документе будет представлен детальный разбор событий, а также анализ расследований, которые проводились правоохранительными органами. Ожидается, что справка может придать новый импульс расследованию трагедии.

Уточняется, что расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности до сих пор никто не привлечен.

Ранее главный редактор онлайн издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал НСН, что в самой Одессе от расследования трагедии в Доме профсоюзов ничего не ждут, поскольку виновные чиновникам и так известны.

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ФОТО: flickr/sanjitbakshi
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