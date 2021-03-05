ООН не получила от Эмиратов подтверждения, что принцесса Латифа жива

ООН заявила, что до сих пор не получила доказательств того, что дубайская принцесса Латифа жива. Об этом пишет BBC News.

Пресс-секретарь Роберт Колвилл сообщил, что организация провела встречи с дипмиссией ОАЭ в Женеве, но не получила доказательств того, что принцесса Латифа жива. Ранее королевская семья Дубая заявила, что принцесса находится в безопасности и о ней «заботятся дома».

Принцесса Латифа Аль-Мактум совершила попытку побега из ОАЭ в феврале 2018 года, но была задержана спецдесантом в Индийском океане. Позже она опубликовала видео, в котором сообщила, что находится в плену у своего отца. С тех пор информации о ней не поступало.





