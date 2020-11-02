ООН может приравнять обстрелы в Карабахе к военным преступлениям

Обстрелы в зоне конфликта на Южном Кавказе нарушают международное гуманитарное право и могут быть расценены как военные преступления. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По словам комиссара, с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе стороны призывались к принятию мер, позволяющих избежать или минимизировать потери гражданского населения и ущерба гражданской инфраструктуре.

«Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах», - заявила Бачелет.

Верховный комиссар ООН напомнила, что атаки, нарушающие принципы избирательности и соразмерности, «могут быть приравнены к военным преступлениям».

Кроме того, Бачелет подчеркнула, что подобные нападения должны прекратиться, а стороны конфликта должна расследовать все нарушения и привлекать к ответственности «лиц, ответственных за их совершение или отдачу приказов».

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений участников конфликта о гуманитарном перемирии, боевые действия на спорной территории продолжаются.

