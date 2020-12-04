ООН: 2021 год будет катастрофическим

Миру грозит тяжелейший гуманитарный кризис, если государства не выделят необходимые средства для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом на спецзаседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил директор ВПП Дэвид Бизли.

По словам главы продовольственной программы, в 2021 году мир может столкнуться с самой сложной ситуацией за последние 75 лет. Бизли подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса количество людей на грани голодной смерти выросло со 135 до 270 миллионов.

Директор ВПП добавил, что исходя из нынешней ситуации в мире, следующий год станет «буквально катастрофическим».

Бизли рассказал, что из-за спада экономики потребности в продовольствии вдвое увеличились. При условии достаточного финансирования ВПП сможет вести работу над приоритетными проблемами дестабилизации, голода и миграции.

Глава продовольственной программы добавил, что в случае предотвращения этих проблем удастся «пережить 2021 год».

