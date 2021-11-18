Операторам могут разрешить распространять «тайные» данные абонентов

Министерство экономики предложило поправки к закону о связи. В ведомстве хотят снять тайну с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов сотовой связи. Поправки к закону появились на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

Если поправки вступят в силу, операторы сотовой связи смогут с согласия абонента передавать сведения третьей стороне: банку для борьбы с мошенниками или партнёрским туристическим фирмам.