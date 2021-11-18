Операторам могут разрешить распространять «тайные» данные абонентов
Министерство экономики предложило поправки к закону о связи. В ведомстве хотят снять тайну с информации о соединениях, трафике и платежах абонентов сотовой связи. Поправки к закону появились на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.
Если поправки вступят в силу, операторы сотовой связи смогут с согласия абонента передавать сведения третьей стороне: банку для борьбы с мошенниками или партнёрским туристическим фирмам.
«Тайна связи» в России включает в себя три вида информации: содержание разговоров и переписок, имена абонентов и сведения о том, откуда и куда шёл звонок.
Сейчас операторы могут передавать «тайные» данные только по решению суда. Закон разрешает передавать только сведения о самих абонентах и услугах, которые им были оказаны.
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