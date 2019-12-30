Онколог Стива Джобса даст лекцию в Москве

Онколог Дэвид Ангус, который вел таких пациентов как Стив Джобс, музыкант Нил Янг и сенатор Тедд Кеннеди, прочитает лекцию в ходе традиционной ассамблеи «Здоровая Москва». Мероприятие пройдет с 16 по 19 января в Москве.

Теме онкологических заболеваний на этот раз будут посвящены ряд ключевых секций и круглых столов мероприятия. О том, как технологии в будущем повлияют на медицину и, о новейших методах лечения расскажет Дэвид Ангус, уточнили организаторы ассамблеи.

Рост продолжительности жизни вызывает и увеличение возрастных заболеваний, в частности онкологических, считает заместитель пэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отмечает, что особую роль играет профилактика и своевременное обнаружение онкозаболеваний. На что направлен новый стандарт онкопомощи в Москве, который также повышает точность постановки диагноза.