Онколог Стива Джобса даст лекцию в Москве
Онколог Дэвид Ангус, который вел таких пациентов как Стив Джобс, музыкант Нил Янг и сенатор Тедд Кеннеди, прочитает лекцию в ходе традиционной ассамблеи «Здоровая Москва». Мероприятие пройдет с 16 по 19 января в Москве.
Теме онкологических заболеваний на этот раз будут посвящены ряд ключевых секций и круглых столов мероприятия. О том, как технологии в будущем повлияют на медицину и, о новейших методах лечения расскажет Дэвид Ангус, уточнили организаторы ассамблеи.
Рост продолжительности жизни вызывает и увеличение возрастных заболеваний, в частности онкологических, считает заместитель пэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отмечает, что особую роль играет профилактика и своевременное обнаружение онкозаболеваний. На что направлен новый стандарт онкопомощи в Москве, который также повышает точность постановки диагноза.
Дэвид Ангус выступит с лекцией 16 января в рамках секции «18 правил долгой и безболезненной жизни» в зале «Боткин» на ВДНХ (75 павильон, с 18:30 до 20 часов). Кроме того, он станет активным участником дискуссии «Стратегия успешного долголетия: новые городские сценарии и технологии для сохранения здоровья» в зале «Семашко» с 12:30 до 14 часов.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи. В том числе, речь идет о закупках новейших лекарств для лечения еще четырех видов онкологических заболеваний. Решение было принято в рамках круглого стола, в котором приняли участие главные врачи профильных стационаров и ведущие врачи-онкологи города. Встреча прошла в городской клинической онкологической больнице №1, где мэр также осмотрел отремонтированный хирургический корпус.
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