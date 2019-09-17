Онколог раскрыл статистику по раку мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков раскрыл данные об уровне заболеваемости раком головного мозга в России и об основных признаках этого недуга. В интервью RT специалист заявил, что первичными опухолями мозга в России страдают 23 человека на 100 тысяч населения. Это около 34 тысяч выявленных случаев в год.

Из того числа, злокачественные новообразования составляют немногим более 30%, или от 9500 до 10500 новых случаев за 12 месяцев. В последние годы опухоли головного мозга стали выявляться значительно чаще благодаря кардинальному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии, а также спиральной компьютерной томографии.

Кобяков подтвердил, что самая опасная опухоль головного мозга — это глиобластома, которая, например, выявлена у актрисы Анастасии Заворотнюк. Как отмечает «Свободная пресса», эксперт также уточнил первые симптомы, которые могут свидетельствовать о раке мозга.

Заболевание может проявляться головной болью, иногда с тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрствования или нарушением сознания. Также опухоль может вызвать нарушение движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднение речи, снижению памяти.

