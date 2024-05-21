Онколог Черемушкин: У жены президента Сирии есть шансы на излечение от лейкемии
Супруга президента Сирии Асма Асад, у которой диагностировали лейкемию, имеет доступ к качественному лечению. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
По его словам, лечение лейкемии дорогостоящее, однако у Асмы Асад есть возможность провести качественное и полноценное лечение, добившись в итоге успеха.
«Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются», – отметил эксперт.
Врач добавил, что у лейкемии есть формы, трудно поддающиеся лечению. К тому же, ресурсы человека не бесконечны, однако у основной массы пациентов контролировать ситуацию всё же удается.
Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада заявили, что его супруге был поставлен диагноз: острый миелоидный лейкоз, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru