Онколог Черемушкин: У жены президента Сирии есть шансы на излечение от лейкемии

По его словам, лечение лейкемии дорогостоящее, однако у Асмы Асад есть возможность провести качественное и полноценное лечение, добившись в итоге успеха.

«Есть люди, которые достаточно богаты и тоже болеют такими вещами, проводят лечение и живы-здоровы, ходят на контроль, наблюдаются», – отметил эксперт.

Врач добавил, что у лейкемии есть формы, трудно поддающиеся лечению. К тому же, ресурсы человека не бесконечны, однако у основной массы пациентов контролировать ситуацию всё же удается.

Ранее в канцелярии президента Сирии Башара Асада заявили, что его супруге был поставлен диагноз: острый миелоидный лейкоз, сообщает RT.

