ОНК: Обвиняемый во взяточничестве губернатор Пензенской области отказался признать вину

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своём Telegram написала, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому предъявлено обвинение во взяточничестве, виновным себя не признаёт.

«Арест стал для него неожиданностью», - добавила правозащитница.

Ранее Литвинович заявила, что Белозерцев хотел вернуть подаренные ему часы, однако не смог этого сделать из-за пандемии. По данным СМИ, во время обысков в доме у чиновника кроме часов обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

Белозерцеву было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей, «занесли» более 31 миллиона рублей, сообщает RT.

