Онищенко заявил, что полного отказа от защитных масок в России не будет

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что защитные маски должны стать элементом культуры россиян, сообщает Интерфакс.

По его словам, полного отказа от защитных масок в России не будет, потому что каждую весну и осень в страну «приходят разные вирусы гриппа». При этом депутат привёл в пример жителей других государств.

«Надо носить. Китайцы носят. Японцы носят. Южнокорейцы все ходят в масках. Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье», - подчеркнул Онищенко.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора заявил, что доля привитых россиян всё еще мала, сообщает журнал «Профиль». Онищенко добавил, что сейчас охват неудовлетворительный, и его необходимо наращивать.