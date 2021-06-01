Онищенко призвал запретить Coca-Cola и шоколадные батончики

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россияне разучились правильно питаться.

По его словам, шоколадные батончики и картошка фри являются «мусорной едой», которая негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма

«Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти», - подчеркнул депутат.

Онищенко считает, что необходимо ограничить рекламу продукции компаний Nestle, Coca-Cola и Mars, а некоторые продукты и вовсе запретить

Ранее Росприроднадзор уличил компании Coca-Cola и Heineken в нарушении экологических норм в России, сообщает Ura.ru. В ведомстве отметили, что эти предприятия несколько лет уклонялись от экологического сбора, а также не отчитывались о выпущенной продукции - будущих отходах.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеШоколадГеннадий Онищенко
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