Онищенко: Нет необходимости расширять список болезней для медотвода от призыва

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что не видит необходимости расширять «расписание болезней», по которому ставится медотвод от призыва.

«Что касается пересмотра списка болезней, почему эта тема возникает? С 1945 года у нас не было мобилизации. И понятно, что призываются не 18-летние ребята, а более взрослые люди. Требования есть, но это новая ситуация для сегодняшних поколений. В организации есть огрехи, и даже президент об этом говорил, и даже двух-трех областных военкомов поснимали с должностей. Но говорить о каком-то тотальном изменении медотводов говорить не приходится», - объяснил Онищенко.

По его словам, нужно учитывать, что сегодня возможности армии расширились и призывать граждан могут в войска, в которых ряд физических критериев не будет играть большую роль.

«В целом список меняется, поскольку меняется наша армия. Если 20 лет назад требования к призывникам были очень высокие, нужно было физическое здоровье, сегодня армия поменялась… Да, есть рода войск, где требования к физическому здоровью стали ещё больше. Это спецназ, ВДВ – там требования даже выше, чем были в советское время. Но есть и другие специальности: мы говорим много о дронах: айтишник, который им управляет, сидит за 10-20 км за линией фронта, откуда его запускает. Там можно быть и в очках, и с плоскостопием… Сейчас есть IT-роты, и там молодой человек может быть даже с ограничением в ходьбе. Он же сидит в тылу, в может даже, в Москве», - добавил он.

