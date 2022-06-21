«Они защищаются!» Адвокат объяснила, почему в тюрьмах больше женщин, чем мужчин
Людмила Айвар отметила, что зачастую женщины убивают своих сожителей в силу тяжелых семейных обстоятельств, когда вынуждены обороняться.
Женские тюрьмы переполнены, так как женщины зачастую вынуждены применять силу, чтобы защититься от тирана, заявила почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
«Женщин в тюрьме больше, потому что женщины, защищаясь от тирана, к сожалению, вынуждены, им приходится применять силу. Защищаясь, они превышают полномочия свои, причиняя телесные повреждения, причиняя смерть по неосторожности. Женские тюрьмы забиты теми женщинами, которые убивают своих сожителей в силу тяжелых семейных обстоятельств», - объяснила адвокат.
Женщины зачастую не обращаются с заявлениями в полицию в случаях домашнего насилия, заявил ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
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