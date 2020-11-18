ОНФ: в 85% российских аптек нет лекарств против COVID-19
В российских аптеках не хватает противовирусных препаратов и лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
ОНФ опросил 3,5 тысячи аптек, чтобы прояснить наличие или отсутствие нужных во время пандемии медикаментов. Мониторинг показал, что в 85% торговых точек нет «Фавипиравира» — наиболее востребованного антивирусного препарата.
В 73% аптек не хватает антибиотика «Левофлоксацина». Проблема также с антикоагулянтами — препаратами, влияющими на свертываемость крови и препятствующими образование тромбов. Этой категории медикаментов не нашлось в 45% аптек.
«Самым дефицитным препаратом является „Ривароксабан“. Его нет в 63% аптек», — сказал Кузнецов. Он предложил президенту России выход из ситуации — вынести решение о доставке бесплатных лекарств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru