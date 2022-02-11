«Омикроном» заразились 20 членов Совфеда
Не менее 20 членов Совета Федерации на сегодня болеют COVID-19, у всех выявлен омикрон-штамм. Об этом сообщила на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В связи с этим председатель СФ напомнила коллегам о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Она призвала максимально сократить контакты в период всплеска новой волны заболеваемости.
На этой неделе стало известно, что в Госдуме заразились коронавирусом лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и партии «Новые люди» Алексей Нечаев. 75-летнего Жириновского пришлось госпитализировать. О его состоянии поступает противоречивая информация.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru