«Омикроном» заразились 20 членов Совфеда

Не менее 20 членов Совета Федерации на сегодня болеют COVID-19, у всех выявлен омикрон-штамм. Об этом сообщила на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В связи с этим председатель СФ напомнила коллегам о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Она призвала максимально сократить контакты в период всплеска новой волны заболеваемости.

На этой неделе стало известно, что в Госдуме заразились коронавирусом лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и партии «Новые люди» Алексей Нечаев. 75-летнего Жириновского пришлось госпитализировать. О его состоянии поступает противоречивая информация.

