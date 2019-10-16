Омбудсмен не верит алкогольной экспертизе сбитого насмерть мальчика
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выразила сомнение в корректности экспертизы, которая показала наличие алкоголя в крови мальчика, погибшего под колёсами автомобиля полицейского в Кировской области. Омбудсмен сообщила, что прокуратура по её запросу уже подключилась к проверке результатов экспертизы.
Как сообщает «Свободная пресса», Кузнецова также пообещала пристально следить за ходом расследования этого дела. Шестилетний мальчик был сбит майором полиции, находившимся в отпуске, в июле этого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области.
В МВД утверждают, что их сотрудник не мог избежать наезда, поскольку ребенок на велосипеде внезапно вылетел на перекрёсток.
После этого стало известно, что экспертиза выявила в крови погибшего 0,51 промилле алкоголя. Родные погибшего сомневаются в достоверности полученных данных.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого уголовного дела.
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