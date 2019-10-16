Омбудсмен не верит алкогольной экспертизе сбитого насмерть мальчика

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выразила сомнение в корректности экспертизы, которая показала наличие алкоголя в крови мальчика, погибшего под колёсами автомобиля полицейского в Кировской области. Омбудсмен сообщила, что прокуратура по её запросу уже подключилась к проверке результатов экспертизы.

Как сообщает «Свободная пресса», Кузнецова также пообещала пристально следить за ходом расследования этого дела. Шестилетний мальчик был сбит майором полиции, находившимся в отпуске, в июле этого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области.