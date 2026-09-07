Омбудсмен Львова-Белова приняла участие в Общемосковском крестном ходе
Председатель «Фонда защиты детей» Мария Львова-Белова вышла в столице на Общемосковский крестный ход, который приурочен ко дню празднования Собора Московских святых. Об этом она сообщила в своем канале в «Макс».
Львова-Белова отметила, что в этом году православных верующих также объединила радость обретения мощей благоверного князя Димитрия Донского. Она также подчеркнула, что Дмитрий и его супруга Ефросиния Московская были защитниками семьи, так что вместе с ней в крестном ходе приняли участие муж и дети.
Во время шествия москвичи и гости столицы пронесли ковчег с частью мощей святого. По словам детского омбудсмена, все собравшиеся вместе помолились об Отечестве, Победе и мире в семьях.
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