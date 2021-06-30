Омбудсмен и прокурор посетили колонию Навального

Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченные по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио прокурора области по надзору за солюбдением законов в исправительных учреждениях Олег Топольский. Об этом сообщили на сайте УФСИН региона.

Отмечается, что посещение было плановым, но неизвестно, состоялась ли встреча с оппозиционером.

Сообщается, что гости осмотрели комнаты свиданий, камеры, медицинскую часть и столовую.

Ранее Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры