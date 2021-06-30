Омбудсмен и прокурор посетили колонию Навального
Колонию, где отбывает срок Алексей Навальный, посетили уполномоченные по правам человека во Владимирской области Людмила Романова и врио прокурора области по надзору за солюбдением законов в исправительных учреждениях Олег Топольский. Об этом сообщили на сайте УФСИН региона.
Отмечается, что посещение было плановым, но неизвестно, состоялась ли встреча с оппозиционером.
Сообщается, что гости осмотрели комнаты свиданий, камеры, медицинскую часть и столовую.
Ранее Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» политика Алексея Навального.
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